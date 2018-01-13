Батшуайи близок к переходу в "Севилью"

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Батшуайи близок к переходу в "Севилью"

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи в ближайшее время может стать игроком "Севильи", сообщает испанская пресса.

Андалусийский клуб собирается арендовать 24-летнего бельгийца, который хочет получать больше игровой практики в преддверии ЧМ-2018.

В этом сезоне Батшуайи сыграл за "Челси" 21 матч, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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