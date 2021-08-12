Батшуайи близок к уходу из "Челси"

Фото инстаграм Миши Батшуайи

Нападающий лондонского "Челси" Миши Батшуайи, вероятно, сменит команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, бельгийский форвард не нужен главному тренеру "синих" Томасу Тухелю.

Интерес к 27-летнему футболисту проявляет турецкий "Бешикташ".

В прошлом сезоне Батшуайи сыграл за "Челси" 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

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