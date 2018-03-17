Батшуайи: "Бундеслига - одна из лучших лиг в мире"

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Батшуайи: "Бундеслига - одна из лучших лиг в мире"Нападающий дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи​ подвел итоги месяца выступления в чемпионате Германии. 

Напомним, что права на футболиста принадлежат "Челси". В Германии форвард играет с зимы. В шести матчах Бундеслиги он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

"Первый месяц в Дортмунде пролетел мгновенно. Я получил много положительных впечатлений. Это было весьма эмоционально. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе. Бундеслига - одна из лучших лиг в мире. Здесь очень сложно играть физически, а также много невероятных арен и отличных игроков. В общем, это классный чемпионат. Некоторые команды в Германии играют более закрыто, а некоторые предпочитают атаковать", - сказал он.

Читайте: Гол Батшуайи на 94-й минуте принес победу "Боруссии" над "Айнтрахтом" | http://soccernews.ru

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