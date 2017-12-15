Батшуайи готов уйти из "Челси" в аренду

Бельгийский нападающий Миши Батшуайи может покинуть "Челси", сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, футболист намерен получать регулярную игровую практику и готов перейти в другой клуб на правах аренды. Ранее сообщалось, что арендовать форварда может "Монако".

В этом сезоне 24-летний Батшуайи провел за "Челси" 16 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

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