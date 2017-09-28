Батшуайи: "Когда кто-то нуждается в победе на 94-й минуте, зовите меня"

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи после победы над "Атлетико" (2:1) в матче группового турнира Лиги Чемпионов в шутку заявил, что готов принимать звонки о помощи от тех, кому нужна победа на последних минутах.

Напомним, что форвард забил решающий мяч в этом матче на 94-й минуте.

"Когда кто-то нуждается в победе на 94-й минуте, зовите меня", – написал Батшуайи. | http://soccernews.ru