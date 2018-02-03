Батшуайи: "Моя цель с дортмундской "Боруссией" — продолжать побеждать"

Теги миши батшуайиборуссия дортмунд

Батшуайи: "Моя цель с дортмундской "Боруссией" — продолжать побеждать"Арендованный у "Челси" форвард Миши Батшуайи рассказал о своих впечатлениях от дебюта в составе дортмундской "Боруссии".

В первой же игре за дортмундцев нападающий оформил дубль, а его команда победила "Кельн" со сетом 3:2.

"Я очень счастлив. Это моя дебютная игра, и было непросто. Я мог бы забить и больше, но самое главное — победа. Моя цель с дортмундской "Боруссией" — продолжать побеждать, финишировать как можно выше, чтобы играть в Лиге чемпионов в следующем году", - сказал он. | http://soccernews.ru

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