Батшуайи: "Моя цель с дортмундской "Боруссией" — продолжать побеждать"

Арендованный у "Челси" форвард Миши Батшуайи рассказал о своих впечатлениях от дебюта в составе дортмундской "Боруссии".

В первой же игре за дортмундцев нападающий оформил дубль, а его команда победила "Кельн" со сетом 3:2.

"Я очень счастлив. Это моя дебютная игра, и было непросто. Я мог бы забить и больше, но самое главное — победа. Моя цель с дортмундской "Боруссией" — продолжать побеждать, финишировать как можно выше, чтобы играть в Лиге чемпионов в следующем году", - сказал он. | http://soccernews.ru