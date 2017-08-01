Батшуайи может вернуться в "Марсель"
"Марсель" хочет вернуть форварда лондонского "Челси" Миши Батшуайи, сообщает Inside Futbol.
По информации источника, провансальцы намерены воспользоваться тем, что 23-летний бельгиец недоволен количеством игровой практики в составе "синих".
Отметим, что "Челси" купил Батшуайи у "Марселя" прошлым летом за 39 миллионов евро. Однако нападающий не стал игроком стартового состава, провёл в течение сезона 28 матчей и забил 9 голов.
Не пропустите: "Марсель" интересуется форвардом "Селтика". | http://soccernews.ru
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