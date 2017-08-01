Батшуайи может вернуться в "Марсель"

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Батшуайи может вернуться в "Марсель"

"Марсель" хочет вернуть форварда лондонского "Челси" Миши Батшуайи, сообщает Inside Futbol.

По информации источника, провансальцы намерены воспользоваться тем, что 23-летний бельгиец недоволен количеством игровой практики в составе "синих".

Отметим, что "Челси" купил Батшуайи у "Марселя" прошлым летом за 39 миллионов евро. Однако нападающий не стал игроком стартового состава, провёл в течение сезона 28 матчей и забил 9 голов.

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