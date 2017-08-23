Батшуайи намерен остаться в "Челси"

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Батшуайи намерен остаться в "Челси"

Бельгийский нападающий "Челси" Миши Батшуайи хочет остаться в лондонском клубе, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, форвард не заинтересован в переходе в "Лилль", который готов заплатить за него 40 миллионов евро, так как надеется завоевать место в основном составе "аристократов". "Челси" также не горит желанием продавать игрока, так как может не успеть найти ему замену до закрытия трансферного окна.

В минувшем сезоне 23-летний Батшуайи провел за "Челси" 28 матчей и забил 9 голов.

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