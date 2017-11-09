Батшуайи не поможет сборной Бельгии в товарищеских матчах против Мексики и Японии



Нападающий "Челси" Миши Батшуайи выбыл из строя из-за травмы, сообщает RTBF.

По сведениям издания, футболист получил повреждение в расположении сборной Бельгии и уже вернулся для лечения в клуб.

Из-за этой травмы форвард пропустит товарищеские матчи бельгийской национальной команды против Мексики (10 ноября) и Японии (14 ноября).

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