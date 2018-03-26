Батшуайи о Болте: "Он прокидывает мяч между ног и забивает голы, он чемпион"
Форвард дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи поделился мнением об Усэйне Болте, которые тренируется вместе со "шмелями".
"Я смотрел видео. Он прокидывает мяч между ног и забивает голы. Он чемпион. Он преодолевает препятствия каждый день. Он хочет побить все рекорды.
Болт старается зарекомендовать себя в другом виде спорта, это здорово, я рад за него. Но я надеюсь, что он не займет мое место в составе!" - приводят слова Батшуайи бельгийские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18