Батшуайи о Болте: "Он прокидывает мяч между ног и забивает голы, он чемпион"

Форвард дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи поделился мнением об Усэйне Болте, которые тренируется вместе со "шмелями".

"Я смотрел видео. Он прокидывает мяч между ног и забивает голы. Он чемпион. Он преодолевает препятствия каждый день. Он хочет побить все рекорды.

Болт старается зарекомендовать себя в другом виде спорта, это здорово, я рад за него. Но я надеюсь, что он не займет мое место в составе!" - приводят слова Батшуайи бельгийские СМИ.

Читайте также: В "Боруссии" расхвалили форму Болта. | http://soccernews.ru