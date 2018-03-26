Батшуайи о Болте: "Он прокидывает мяч между ног и забивает голы, он чемпион"

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Батшуайи о Болте: "Он прокидывает мяч между ног и забивает голы, он чемпион"

Форвард дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи поделился мнением об Усэйне Болте, которые тренируется вместе со "шмелями".

"Я смотрел видео. Он прокидывает мяч между ног и забивает голы. Он чемпион. Он преодолевает препятствия каждый день. Он хочет побить все рекорды.

Болт старается зарекомендовать себя в другом виде спорта, это здорово, я рад за него. Но я надеюсь, что он не займет мое место в составе!" - приводят слова Батшуайи бельгийские СМИ.

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