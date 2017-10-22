Батшуайи: "Очень счастлив, что принёс три очка в трудный момент"

Форвард лондонского "Челси" Миши Батшуайи поделился эмоциями после матча девятого тура АПЛ против "Уотфорда".

"Тяжело начинать матч на скамейке запасных, но я остаюсь сосредоточенным каждый день, упорно работаю и тренируюсь. В этом матче я сделал свою работу и забил два гола. Очень счастлив, что принёс три очка в трудный для команды момент" - цитирует Батшуайи BBC.

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