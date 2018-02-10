Батшуайи после перехода в "Боруссию" поучаствовал в 80% голов команды

Теги миши батшуайиборуссия дортмунд

Батшуайи после перехода в "Боруссию" поучаствовал в 80% голов команды

Форвард дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи поразил ворота "Гамбурга" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Таким образом, 24-летний бельгиец поучаствовал в четырёх из пяти голов команды после своего перехода в стан "шмелей".

Напомним, что в дебютном матче против "Кёльна" Батшуайи оформил дубль и отдал голевую передачу. | http://soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 21 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
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