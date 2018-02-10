Батшуайи после перехода в "Боруссию" поучаствовал в 80% голов команды

Форвард дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи поразил ворота "Гамбурга" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Таким образом, 24-летний бельгиец поучаствовал в четырёх из пяти голов команды после своего перехода в стан "шмелей".

Напомним, что в дебютном матче против "Кёльна" Батшуайи оформил дубль и отдал голевую передачу. | http://soccernews.ru