Батшуайи потроллил вратаря "Челси" после автогола в матче с "Аяксом"

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Батшуайи потроллил вратаря "Челси" после автогола в матче с "Аяксом"

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи подшутил над одноклубником вратарем Кепой Аррисабалагой, который случайно забил автогол в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аяксом". Мяч угодил в штангу, а затем попал в лицо Кепе и влетел в ворота.

“Добро пожаловать в мемный клуб, бро“, - написал бельгиец на своей странице в Twitter, прикрепив видео гола.

Напомним, что Батшуайи стал посмешищем во время чемпионата мира-2018. Тогда форвард, празднуя гол сборной Бельгии, подобрал мяч и пытался пробить в пустые ворота, но попал в штангу. Отскочивший мяч попал ему в лицо.

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