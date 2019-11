Батшуайи потроллил вратаря "Челси" после автогола в матче с "Аяксом"

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи подшутил над одноклубником вратарем Кепой Аррисабалагой, который случайно забил автогол в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аяксом". Мяч угодил в штангу, а затем попал в лицо Кепе и влетел в ворота.

“Добро пожаловать в мемный клуб, бро“, - написал бельгиец на своей странице в Twitter, прикрепив видео гола.

Welcome to the memes club bro @kepa_46 https://t.co/MoMTzweWQC