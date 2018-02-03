Батшуайи повторил достижение Обамеянга

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Батшуайи повторил достижение Обамеянга

Новичок дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи оформил дубль в матче 21-го тура чемпионата Германии против "Кёльна".

Таким образом, 24-летний бельгиец стал вторым игроком в истории "шмелей", забившим не менее двух голов в дебютной игре в Бундеслиге, сообщает Gracenote Live.

Батшуайи повторил достижение Пьера-Эмерика Обамеянга, который в августе 2013 года трижды поразил ворота "Аугсбурга". 

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