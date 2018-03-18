Батшуайи принес победу дортмундской "Боруссии" над "Ганновером"
В матче 27-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома переиграла "Ганновер". Единственный гол в этой встрече забил Миши Батшуайи. После этого матча "Боруссия" поднялась на третье место в Бундеслиге. "Ганновер" остался на 13-й позиции.
"Боруссия" Д – "Ганновер" - 1:0 (1:0)
Гол: Батшуайи, 24 - 1:0
"Боруссия" Д: Бюрки, Топрак (Папастатопулос, 46), Пишчек, Аканджи, Шмельцер, Пулишич (Филипп, 70), Гетце, Кастро (Вайгль, 64), Дауд, Шюррле, Батшуайи.
"Ганновер": Чаунер, Остжолек, Зорг (Фоссум, 78), Сане, Корб, Бакалож (Маниа, 86), Швеглер, Клаус, Антон, Фюллькруг (Саренрен-Базее, 73), Жонатас.
Не пропустите: Батшуайи в семи матчах Бундеслиги забил больше голов, чем в лучшем своем сезоне в АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18