Батшуайи принес победу дортмундской "Боруссии" над "Ганновером"

В матче 27-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома переиграла "Ганновер". Единственный гол в этой встрече забил Миши Батшуайи. После этого матча "Боруссия" поднялась на третье место в Бундеслиге. "Ганновер" остался на 13-й позиции.

"Боруссия" Д – "Ганновер" - 1:0 (1:0)

Гол: Батшуайи, 24 - 1:0

"Боруссия" Д: Бюрки, Топрак (Папастатопулос, 46), Пишчек, Аканджи, Шмельцер, Пулишич (Филипп, 70), Гетце, Кастро (Вайгль, 64), Дауд, Шюррле, Батшуайи.

"Ганновер": Чаунер, Остжолек, Зорг (Фоссум, 78), Сане, Корб, Бакалож (Маниа, 86), Швеглер, Клаус, Антон, Фюллькруг (Саренрен-Базее, 73), Жонатас.

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