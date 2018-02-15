Батшуайи принял участие в пяти голах в трех матчах за "Боруссию"

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Батшуайи принял участие в пяти голах в трех матчах за "Боруссию"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы дортмундская "Боруссия" играет с "Аталантой" (2:2, второй тайм).

Второй мяч немецкого клуба в этом поединке на счету бельгийского нападающего Миши Батшуайи.

В этом сезоне бельгиец поучаствовал в пяти голах в трех матчах за "Боруссию" (4 мяча и 1 голевой пас).

Напомним, что "Боруссия" арендовала 24-летнего Батшуайи у "Челси" до лета без права выкупа.

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