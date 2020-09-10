Батшуайи продлил контракт с "Челси" и ушел в аренду в "Кристал Пэлас"

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Батшуайи продлил контракт с "Челси" и ушел в аренду в "Кристал Пэлас"

Форвард "Челси" Миши Батшуайи стал игроком "Кристал Пэлас", за который выступал в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 26-летний бельгиец заключил контракт с англичанами до 2021 года. Футболист будет выступать на правах аренды.

Ранее нападающий продлил контракт с "Челси" до 2022 года.

В прошлом сезоне Миши Батшуайи принял участие в 16 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

А еще: Два новичка "Челси" не помогут клубу в первом туре АПЛ

| http://soccernews.ru

 
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