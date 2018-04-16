Батшуайи рискует пропустить ЧМ-2018

Нападающий дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи надолго выбыл из строя, сообщает Bild.

По сведениям издания, 24-летний футболист получил серьёзную травму лодыжки во вчерашнем матче с "Шальке".

Отмечается, что бельгийский форвард избежал перелома, но у него могут быть повреждены связки.

В связи с этим, под вопросом находится участие Батшуайи в Чемпионате Мира 2018 года. | http://soccernews.ru