Батшуайи в семи матчах Бундеслиги забил больше голов, чем в лучшем своем сезоне в АПЛ

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Батшуайи в семи матчах Бундеслиги забил больше голов, чем в лучшем своем сезоне в АПЛ

Бельгийский нападающий дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи открыл счет в матче 27-го тура чемпионата Германии против "Ганновера" (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для форварда шестым в семи матчах Бундеслиги.

Стоит отметить, что он забил больше голов, чем в своем сезоне в Премьер-лиге. В сезоне 2016/17 24-летний бельгиец отличился 5 раз в 20 поединках.

Напомним, что "Боруссия" арендовала Батшуайи у "Челси" на полгода без права выкупа.

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