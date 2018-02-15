Батшуайи в трех матчах за "Боруссию" забил больше голов в этом сезоне, чем 88 процентов его одноклубников

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы дортмундская "Боруссия" дома переиграла "Аталанту" со счетом 3:2.

Дублем за немецкий клуб отметился бельгийский нападающий Миши Батшуайи.

В трех матчах за "шмелей" форвард забил уже пять мячей и опережает по этому показателю 88 процентов своих одноклубников.

Больше голов, чем Батшуайи за "Боруссию" в этом сезоне забили только ее экс-форвард Пьер-Эмерик Обамеянг (21), Андрей Ярмоленко (6) и Синдзи Кагава (6).

Напомним, что "Боруссия" арендовала 24-летнего Батшуайи у "Челси" без права выкупа.

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