Батшуайи забил гол в дебютном матче за "Боруссию"

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Батшуайи забил гол в дебютном матче за "Боруссию"

Форвард дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи забил гол в матче с "Кельном".

Таким образом, Батшуайи забил первый гол в дебютном матче за "шмелей".

Напомним, что Батшуайи пришел в "Боруссию" в аренду из "Челси".

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