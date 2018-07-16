Батшуайи: "Знаю, кто должен выиграть приз "Золотая штанга"

Форвард сборной Бельгии Миши Батшуайи знатно потроллил самого себя.

В одной из соцсетей нападающий на вопрос о том, кто выиграет "Золотой мяч" ответил: "Я не знаю, кто выиграет "Золотой мяч", но знаю, кто выиграет приз "Золотая штанга".

Напомним, Бельгия в матче за третье место уверенно разобралась с Англией и завоевала бронзовые медали Чемпионата Мира 2018 в России. | http://soccernews.ru