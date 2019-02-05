Баттл Кафельникова и Комбарова: ответ экс-теннисиста

Известный теннисист Евгений Кафельников в твиттере ответил защитнику "Спартака" Дмитрия Комбарову на слова о том, что он нападает на футболиста из за "невостребованности в жизни".

"Очень лестно читать откровения Димасика "кочерга" Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта Но,за его "кочергу" в матче против Севильи,я действительно ему благодарен", - написал Кафельников.

Очень лестно читать откровения Димасика "кочерга" Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта! Но,за его "кочергу" в матче против Севильи,я действительно ему благодарен — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 5 февраля 2019 г.

Напомним, сегодня, 5 февраля, Дмитрий Комбаров ярко ответил на критику теннисиста в свой адрес.

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