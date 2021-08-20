Бауэр готов перейти в "Спартак"
Бывший защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр прокомментировал слухи, сватающие его в московский "Спартак".
"Спартак" - большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определённо вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками", - цитирует футболиста Transfermarkt.
Этим летом немец стал свободным агентом. Он играет на позиции правого защитника. Именно эту позицию хотят усилить "красно-белые".
Бауэр отыграл два сезона за "Арсенал", провёл 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
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