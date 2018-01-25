Бауэр недоволен поведением руководства "Рубина"

Бывший защитник "Рубина" Мориц Бауэр недоволен тем, как к нему относились в казанской команде.

Напомним, что сейчас футболист играет за "Сток Сити".

"Я бы не очень хотел говорить про деньги, они для меня не так важны. Но мне кажется, что в момент перехода ко мне отнеслись не так, как я этого заслуживал, по-моему, это было неправильно. Это их решение, часть бизнеса, я должен принять такой подход. Но я не позволю, чтобы этот момент хоть как-то повлиял на мое отношение к России, Казани и "Рубину", никакого негатива у меня нет. Я наслаждался каждым днем, мне очень понравился город, люди в нем, клуб и тренеры", - сказал он.

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