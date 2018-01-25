Бауэр недоволен поведением руководства "Рубина"

Теги мориц бауэрсток ситирубин

Бауэр недоволен поведением руководства "Рубина"Бывший защитник "Рубина" Мориц Бауэр недоволен тем, как к нему относились в казанской команде.

Напомним, что сейчас футболист играет за "Сток Сити".

"Я бы не очень хотел говорить про деньги, они для меня не так важны. Но мне кажется, что в момент перехода ко мне отнеслись не так, как я этого заслуживал, по-моему, это было неправильно. Это их решение, часть бизнеса, я должен принять такой подход. Но я не позволю, чтобы этот момент хоть как-то повлиял на мое отношение к России, Казани и "Рубину", никакого негатива у меня нет. Я наслаждался каждым днем, мне очень понравился город, люди в нем, клуб и тренеры", - сказал он.

Читайте: "Рубину" запрещено регистрировать новых игроков  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов