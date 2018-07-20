Бауса назвал идеального тренера для сборной Аргентины

Экс-тренер Аргентины Эдгардо Бауса высказал свое мнение касательно нового наставника сборной.

"В последний раз, когда я разговаривал с Диего Симеоне, у меня сложилось впечатление, что он не примет Аргентину. Ему очень комфортно в "Атлетико", хотя я думаю, что он идеальный человек в данный момент.

Федерация футбола Аргентины должна попытаться убедить Диего" - приводит слова Баусы Mundo Deportivo.

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