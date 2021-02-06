"Баварии" дали вылететь в Катар после длительной задержки

"Бавария" смогла вылететь в Доху для участия в Клубном Чемпионате Мира.

Напомним, что самолёт с мюнхенской командой не выпускали из Берлина, где накануне состоялся матч Бундеслиги против "Герты".

В итоге вылет "ротен" в Катар был задержан на 9 часов. Из-за этого пришлось сменить экипаж воздушного судна, не спавший всю ночь.

Ближайшую игру на КЧМ "Бавария" проведёт в понедельник вечером против египетского "Аль-Ахли".

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