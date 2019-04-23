"Баварии" интересен игрок ПСЖ

Хавбек ПСЖ Кристофер Нкунку близок к смене клуба.

Как сообщает Sport.de, предстоящим летом заполучить 21-летнего игрока попытается "Бавария". Отметим, что в услугах Нкунку также заинтересован "Арсенал".

Контракт Нкунку с ПСЖ истекает летом 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока четыре забитых мяча и две результативные передачи в 27 матчах.

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