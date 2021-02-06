"Баварии" не разрешают вылететь в Катар на Клубный ЧМ

"Бавария" не может вылететь в Доху для участия в Клубном Чемпионате Мира.

Как сообщает пресс-служба "ротен", вылет самолёта с командой задержан уже более чем на 7 часов.

Напомним, что ближайший матч на КЧМ "Бавария" должна провести в понедельник вечером против египетского "Аль-Ахли".

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