"Баварии" не разрешают вылететь в Катар на Клубный ЧМ

Теги бавария мюнхен

"Баварии" не разрешают вылететь в Катар на Клубный ЧМ

"Бавария" не может вылететь в Доху для участия в Клубном Чемпионате Мира.

Как сообщает пресс-служба "ротен", вылет самолёта с командой задержан уже более чем на 7 часов.

Напомним, что ближайший матч на КЧМ "Бавария" должна провести в понедельник вечером против египетского "Аль-Ахли".

Не пропустите: "Бавария" минимально победила "Герту". | http://soccernews.ru
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