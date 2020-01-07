"Баварии" предложили услуги звезды АПЛ

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"Баварии" предложили услуги звезды АПЛ

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа может продолжить карьеру в Германии, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, представители 27-летнего футболиста предложили его услуги "Баварии".

Мюнхенский клуб ищет усиление флангов атаки, однако вряд ли согласится платить за ивуарийца требуемые 70-80 миллионов евро.

Напомним, что фаворитом в гонке за Заа считается лондонский "Челси".

В текущем сезоне игрок провёл за "Кристал Пэлас" 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Нойер может отказаться от продления контракта с "Баварией". | http://soccernews.ru
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