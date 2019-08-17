"Бавария" анонсировала ещё один трансфер

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Микаэль Кюизанс в ближайшее время станет игроком "Баварии".

Мюнхенский клуб на своём официальном сайте анонсировал трансфер 20-летнего француза, не указав при этом детали сделки.

Ранее сообщалось, что "ротен" заплатят за перспективного хавбека 10 миллионов евро.

Кюизанс выступал за "Боруссию М" с 2017 года, сыграл 39 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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