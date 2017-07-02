"Бавария" анонсировала расставание с Рибери

Мюнхенская "Бавария" опубликовала прощальное видео в адрес французского полузащитника Франка Рибери.

Видео: 10 лет Франка Рибери в "Баварии"

34-летний Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, сыграл 334 матча, забил 103 гола и сделал 119 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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