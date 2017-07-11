"Бавария" арендует Хамеса на два года

"Бавария" не прекращает попыток подписать полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сейчас мюнхенцы намерены арендовать 25-летнего игрока на два года с опцией выкупа.

Хамес отлично знаком с главным тренером "Баварии" Карло Анчелотти, с которым работал в "Реале".

Ранее сообщалось, что Хамес объявил о желании покинуть клуб.

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