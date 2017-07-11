"Бавария" арендует Хамеса на два года

Теги бавария мюнхенхамес родригесреал мадрид

"Бавария" арендует Хамеса на два года"Бавария" не прекращает попыток подписать полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сейчас мюнхенцы намерены арендовать 25-летнего игрока на два года с опцией выкупа.

Хамес отлично знаком с главным тренером "Баварии" Карло Анчелотти, с которым работал в "Реале".

Ранее сообщалось, что Хамес объявил о желании покинуть клуб. 

Читайте: Хамес и Мората вернулись в распоряжение "Реала" | http://soccernews.ru

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