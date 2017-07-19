"Бавария" – "Арсенал" - 1:1, по пенальти - 2:3 (обзор)

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"Бавария" – "Арсенал" - 1:1, по пенальти - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча в рамках турнира "International Champions Cup" между "Баварией" и "Арсеналом".

Не пропустите: Благодаря двум точным выстрелам Ивоби, "Арсенал" вырывает победу над "Баварией". | http://soccernews.ru

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