"Бавария" - "Аугсбург" - 3:0

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"Бавария" - "Аугсбург" - 3:0

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча "Баварии" и "Аугсбурга", в котором действующий чемпион без проблем добился победы.

ВИДЕО: "Бавария" - "Аугсбург" - 3:0

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 12 29
2 РБ Лейпциг 12 23
3 Боруссия Менхенгладбах 12 21
4 Боруссия Дортмунд 12 20
5 Хоффенхайм 12 20
6 Шальке 11 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 11 18
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
11 Штутгарт 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 12 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 12 2
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