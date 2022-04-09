"Бавария" вырвала победу над "Аугсбургом"

Теги бундеслигабавария мюнхенаугсбург

"Бавария" вырвала победу над "Аугсбургом"

Фото: твиттер "Баварии"\Автор неизвестен

"Бавария" вырвала победу в концовке матча с "Аугсбургом" в рамках 29-го тура Бундеслиги.

"Бавария" - "Аугсбург" - 1:0

Голы: Левандовски (пен), 82 - 1:0.

"Бавария" - Нойер, Павар, Упамекано, Ньянзу, Ричардс (Дэвис, 57), Горетцка (Забитцер, 57), Гнабри (Мусиала, 46), Киммих, Мюллер, Левандовски, Сане (Коман, 65).

"Аугсбург" - Гикевич, Гумны (Фрамбергер, 64), Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Калиджури, Варгас (Зекири, 56), Дорш, Майер (Моравек, 64), Хан (Грегорич, 78), Нидерлехнер (Пепи, 56).

Также не пропустите: ПСЖ готов дать невероятно много денег Мбаппе и его семье. Все ради нового контракта. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Мальорка" сенсационно обыграла "Атлетико" в Ла Лиге

"Мальорка" сенсационно обыграла "Атлетико" в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов