"Бавария" вырвала победу над "Аугсбургом"
Фото: твиттер "Баварии"\Автор неизвестен
"Бавария" вырвала победу в концовке матча с "Аугсбургом" в рамках 29-го тура Бундеслиги.
"Бавария" - "Аугсбург" - 1:0
Голы: Левандовски (пен), 82 - 1:0.
"Бавария" - Нойер, Павар, Упамекано, Ньянзу, Ричардс (Дэвис, 57), Горетцка (Забитцер, 57), Гнабри (Мусиала, 46), Киммих, Мюллер, Левандовски, Сане (Коман, 65).
"Аугсбург" - Гикевич, Гумны (Фрамбергер, 64), Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Калиджури, Варгас (Зекири, 56), Дорш, Майер (Моравек, 64), Хан (Грегорич, 78), Нидерлехнер (Пепи, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20