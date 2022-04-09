"Бавария" вырвала победу над "Аугсбургом"

Фото: твиттер "Баварии"\Автор неизвестен

"Бавария" вырвала победу в концовке матча с "Аугсбургом" в рамках 29-го тура Бундеслиги.

"Бавария" - "Аугсбург" - 1:0

Голы: Левандовски (пен), 82 - 1:0.

"Бавария" - Нойер, Павар, Упамекано, Ньянзу, Ричардс (Дэвис, 57), Горетцка (Забитцер, 57), Гнабри (Мусиала, 46), Киммих, Мюллер, Левандовски, Сане (Коман, 65).

"Аугсбург" - Гикевич, Гумны (Фрамбергер, 64), Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Калиджури, Варгас (Зекири, 56), Дорш, Майер (Моравек, 64), Хан (Грегорич, 78), Нидерлехнер (Пепи, 56).

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