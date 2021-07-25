"Бавария" - "Аякс" - 2:2 (видеообзор)
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" в товарищеском матче сыграла вничью с амстердамским "Аяксом" со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Закария Лабьяд, но в конце тайма равновесие восстановил Эрик Максим Чупо-Мотинг. В начале встречи "Баварию" вывел вперед Ньянзу Куасси, но через пару минут равновесие восстановил Виктор Йенсен.
"Бавария" Германия - "Аякс" Нидерланды - 2:2 (1:1)
Голы: Лабьяд, 10 - 0:1, Чупо-Мотинг, 40 - 1:1, Ньянзу, 48 - 2:1, Йенсен, 50 - 2:2
"Бавария": Ульрайх, Сарр (Брюкнер, 62), Ричардс (Видович, 62), Упамекано (Тилльман, 62), Ньянзу (Мотика, 62), Райн (Мозандль, 62), Кюизанс (Вита, 62), Станишич (Вениг, 62), Шупо-Мотинг (Лоуренс, 62), Зиркзее (Аррей-Мби, 62), Зиб (Мамедова, 62).
"Аякс": Пасвеер, Мазрауи (Регеер, 77), Ренсх (Бас, 46), Тимбер (Магальян, 46), Схюрс, Лабьяд (Фитц-Джим, 77), Тайлор (Бергейс, 64), Нерес (Блинд, 64), Гравенберх (Йенсен, 46), Тадич (Эккеленкамп, 85), Аллер (Марта, 77).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20