"Бавария" - "Аякс" - 2:2 (видеообзор)

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"Бавария" - "Аякс" - 2:2 (видеообзор)

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" в товарищеском матче сыграла вничью с амстердамским "Аяксом" со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Закария Лабьяд, но в конце тайма равновесие восстановил Эрик Максим Чупо-Мотинг. В начале встречи "Баварию" вывел вперед Ньянзу Куасси, но через пару минут равновесие восстановил Виктор Йенсен.

"Бавария" Германия - "Аякс" Нидерланды - 2:2 (1:1)

Голы: Лабьяд, 10 - 0:1, Чупо-Мотинг, 40 - 1:1, Ньянзу, 48 - 2:1, Йенсен, 50 - 2:2

"Бавария": Ульрайх, Сарр (Брюкнер, 62), Ричардс (Видович, 62), Упамекано (Тилльман, 62), Ньянзу (Мотика, 62), Райн (Мозандль, 62), Кюизанс (Вита, 62), Станишич (Вениг, 62), Шупо-Мотинг (Лоуренс, 62), Зиркзее (Аррей-Мби, 62), Зиб (Мамедова, 62).

"Аякс": Пасвеер, Мазрауи (Регеер, 77), Ренсх (Бас, 46), Тимбер (Магальян, 46), Схюрс, Лабьяд (Фитц-Джим, 77), Тайлор (Бергейс, 64), Нерес (Блинд, 64), Гравенберх (Йенсен, 46), Тадич (Эккеленкамп, 85), Аллер (Марта, 77).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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