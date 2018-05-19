"Бавария" – "Айнтрахт" - 1:3 (обзор)

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"Бавария" – "Айнтрахт" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча Кубка Германии между "Баварией" и "Айнтрахтом".

Не пропустите: "Айнтрахт" обыграл "Баварию" и завоевал Кубок Германии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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