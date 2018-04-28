"Бавария" - "Айнтрахт" - 4:1 (обзор)

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"Бавария" - "Айнтрахт" - 4:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Айнтрахтом".

Читайте также: "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" и другие результаты 32-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 32 81
2 Шальке 32 57
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 32 46
8 Штутгарт 32 45
9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 32 36
14 Фрайбург 32 33
15 Вольфсбург 32 30
16 Майнц 05 31 30
17 Гамбург 32 28
18 Кельн 32 22
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