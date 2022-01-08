"Бавария", "Барселона" и "Челси" ведут борьбу за французского таланта

Фото инстаграм Бубакара Камара

Опорный полузащитник "Марселя" Бубакар Камара интересен трём европейским топ-клубам, сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, на 22-летнего футболиста нацелились "Бавария", "Барселона" и "Челси".

Перспективный француз не собирается менять команду зимой, а летом он станет свободным агентом и сможет уйти бесплатно.

В текущем сезоне Камара сыграл за "Марсель" 21 матч и забил 1 гол. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

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