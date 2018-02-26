"Бавария", "Барселона" и "Ливерпуль" претендуют на вингера сборной Португалии

Мюнхенская "Бавария", каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" претендуют на вингера лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша.

Как информирует espn.com, три гранда европейского футбола планируют предпринять попытки подписать 22-летнего игрока "зелено-белых" до старта Чемпионата Мира в России, после которого трансферная цена на футболиста, ныне равняющаяся 60-ти миллионам евро, может сильно вырасти.

В нынешнем сезоне Мартинш забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за "Спортинг".

Напомним, "Ливерпуль" планирует заменить Эмре Джана хавбеком "Реала". | soccernews.ru