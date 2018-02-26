"Бавария", "Барселона" и "Ливерпуль" претендуют на вингера сборной Португалии

Теги желсон мартиншспортинг лиссабонбавария мюнхенливерпульбарселона

"Бавария", "Барселона" и "Ливерпуль" претендуют на вингера сборной ПортугалииМюнхенская "Бавария", каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" претендуют на вингера лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша.

Как информирует espn.com, три гранда европейского футбола планируют предпринять попытки подписать 22-летнего игрока "зелено-белых" до старта Чемпионата Мира в России, после которого трансферная цена на футболиста, ныне равняющаяся 60-ти миллионам евро, может сильно вырасти.

В нынешнем сезоне Мартинш забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за "Спортинг".

Напомним, "Ливерпуль" планирует заменить Эмре Джана хавбеком "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов