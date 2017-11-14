"Бавария", "Барселона" и "Манчестер Сити" интересуются хавбеком ПСЖ

Теги псжбарселонабавария мюнхенманчестер ситиясин адли

"Бавария", "Барселона" и "Манчестер Сити" интересуются хавбеком ПСЖСразу три европейских гранда заинтересовались полузащитником французского ПСЖ Ясином Адли, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, 17-летний хавбек парижан попал в сферу английского "Манчестер Сити", мюнхенской "Баварии" и каталонской "Барселона". Учитывая такой ажиотаж вокруг своего перспективного футболиста, "красно-синие" уже начали вести с ним переговоры, дабы исключить вероятность его ухода.

Напомним, Геррейру прокомментировал интерес со стороны ПСЖ. | soccernews.ru

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