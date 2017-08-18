"Бавария" – "Байер" - 3:1 (обзор)

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"Бавария" – "Байер" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Байером".

Не пропустите: "Бавария" уверенно обыграла "Байер" в стартовом матче сезона Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 1 3
2 Аугсбург 0 0
3 Боруссия Дортмунд 0 0
4 Боруссия Менхенгладбах 0 0
5 Айнтрахт Франкфурт 0 0
6 Фрайбург 0 0
7 Гамбург 0 0
8 Ганновер 96 0 0
9 Герта 0 0
10 Хоффенхайм 0 0
11 Кельн 0 0
12 Майнц 05 0 0
13 РБ Лейпциг 0 0
14 Шальке 0 0
15 Штутгарт 0 0
16 Вердер Бремен 0 0
17 Вольфсбург 0 0
18 Байер Леверкузен 1 0
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