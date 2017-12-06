"Бавария" берет реванш у ПСЖ, но остается на втором месте

Центральным событием первого игрового дня заключительного тура группового раунда Лиги Чемпионов стало противостояние в Мюнхене, где на переполненной "Альянц Арене" местная "Бавария" принимала лидера французской Лиги 1 ПСЖ. Интрига в этом матче состояла ровно одна и верилось в нее очень неохотно. Для того, чтобы сместить парижан с первого места баварцам необходимо было побеждать с разницей в четыре мяча. Ведь в схватке первого круга на "Парк де Пренс" "красно-синие" разгромили тогда еще подопечных Карло Анчелотти со счетом 3:0.

Сейчас уже "Баварию" в очередной раз возглавил Юпп Хайнкес и во всяком случае пока под руководством 72-летнего специалиста немецкий гранд выступает более, чем убедительно. Про ПСЖ – отдельный разговор. Ребята Унаи Эмери сметают всех на своем пути не только во внутреннем первенстве, но и на международной арене, уже установив рекорд по забитым голам (24). Что касается стартовых составов, то французы ничем не удивили, выставив свою самую боевую одиннадцатку. Тренерский штаб мюнхенцев, в свою очередь, немного удивил тем, что оставил на скамейке запасных таких игроков, как Боатенг, Видаль и Мюллер, которых заменили Зюле, Руди и восстановившейся после травмы Рибери.

Поединок начался как нельзя лучше для хозяев поля. Несмотря на не очень высокий темп игры "Баварии" достаточно легко удалось забить быстрый гол. Уже на восьмой минуте парижане вблизи собственных ворот забыли о Левандовски, который, поймав гостей на искусственном офсайде, легко проткнул сферу мимо Ареоля. Пропустив гол, подопечные Эмери забрали мяч в свое владение, тем самым вынудив мюнхенцев практически всем составом обороняться на своей половине поля, но в целом, какого-то большого давления на владения Ульрайха не было.

Хороший момент сравнять счет имел Неймар, но выстрел бразильца парировал сменщик Нойера. Не использовав свой шанс, беспощадные немцы быстро наказали оппонента: навесная передача от Хамеса нашла голову Толиссо, который оказавшись на позиции центрального форварда, ударом от газона расстрелял одинокого кипера ПСЖ.

Второй тайм активнее начали вице-чемпионы Франции, за что и были очень быстро вознаграждены. Уже на 50-й минуте развернул голевую атаку Верратти, забросив мяч на Кавани, после чего уругваец незамысловато навесил на Мбаппе, который результативным ударом головой отправил "круглого" точно в дальнюю "шестерку" хозяйских ворот. Парижане тут же предприняли все попытки восстановить паритет, но "Бавария" переждала и в середине второй 45-ти минутки провела свою кинжальную голевую атаку. На этот раз в центре внимания оказался Коман. Выдав сольный забег по левому флангу, юный француз ассистировал своему соотечественнику Толиссо, который оформил дубль. На большее команд не хватило.

Итак, "Бавария" берет реванш у ПСЖ, но все же завершает групповую стадию сезона 2017/2018 на втором месте.

"Бавария" – ПСЖ – 3:1

Голы: Левандовски, 8 – 1:0, Толиссо, 37 – 2:0, Мбаппе, 50 – 2:1, Толиссо, 69 – 3:1

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 85), Толиссо, Руди, Коман, Хамес (Видаль, 83), Рибери (Мюллер, 67), Левандовски

ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (Кимпембе, 72), Кюрзава. Верратти, Рабьо, Дракслер (Ло Сельсо, 90+1), Мбаппе, Неймар, Кавани

Богдан Архипенко

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