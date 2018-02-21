"Бавария" - "Бешикташ" - 5:0 (обзор)

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"Бавария" - "Бешикташ" - 5:0 (обзор)Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором мюнхенская "Бавария" разгромила турецкий "Бешикташ".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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