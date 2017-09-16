"Бавария" без проблем разбивает на своем поле "Майнц"

В матче против "Майнца" мюнхенская "Бавария" была обязана реабилитироваться в глазах собственных болельщиков после невзрачного матча в Зинсхайме неделю назад. Частично это получилось у команды Карло Анчелотти среди недели, когда чемпион Бундеслиги вчистую переиграл дома "Андерлехт" (3:0) в рамках стартового тура группового раунда Лиги чемпионов. Теперь же нужно было поправить дела и в чемпионате, тем более что видеть мюнхенский клуб на 6-м месте в турнирной таблице как-то непривычно.

Встреча началась под диктовку "Баварии", однако гости были готовы к такому сценарию и даже посмели ответить парочкой опасных выпадов. В одном из них Нойеру даже пришлось вступить в игру после обводящего удара Брозински в дальний угол.

А вот первая же опасная атака мюнхенцев закончилась взятием ворот. Рафинья с левого фланга навесил на Роббена, но тот не достал мяч и сферой справа завладел Киммих. Джошуа тут ше прострелил в штрафную, где Мюллер в касание направил мяч в ворота. Мяч немного задев ногу Роббена, влетел в сетку ворот – 1:0.

К чести игроков "Майнца" они не опусти руки, что часто бывает с соперниками мюнхенцев, когда "Бавария" открывает счет. Уже через три минуты гости вполне могли сравнять счет. Шикарная передача последовала из центра поля на Кайсона, а тот выбежал один на один по правому краю чужой штрафной с Нойером, далее пробив в дальний угол, но Мануэль свою команду сумел выручить.

После чего настала пятиминутка команды Карло Анчелотти, в ходе которой "Бавария" могла довести счет до крупного. В первой атаке обязан был забивать Роббен. Коман выдал шикарную передачу в штрафную на Левандовски, тот отпасовал на Роббена, который с близкого расстояния пробил точно в Адлера. С добивания повторный удар наносил Видаль, но и здесь голкипер "Майнца" оказался на высоте. Затем втроем выбежали мюнхенцы в чужую штрафную, Роббен прорвался по правому краю, отпасовал поперек мимо Адлера на Комана, а Кингсли умудрился с пяти метров попасть в перекладину пустых ворот. Отскок пришелся на Видаля, и тот головой направил "круглого" точно в руки уже вставшему вратарю команды гостей. Через минуту с убойной позиции не попал в створ ворот Левандовски. И только с четвертой попытки "Бавария" удвоила свое преимущество. Киммих выдал отличный пас в чужую штрафную на Роббена, а тот прорвался один на один с Адлером по правому краю, далее перекинув выбежавшего вратаря, направив сферу в пустые ворота – 2:0.

Поведя в счете с комфортным перевесом, мюнхенцы значительно сбавили обороты, хотя и продолжали частенько гостить у владений Адлера. В одном из эпизодов мощно пробивал Алькантара, но мяч полетел выше ворот. Активен был Левандовски, но поляку все никак не удавалось выйти на ударную позицию.

Совсем по-другому заиграл Роберт после перерыва, по сути, похоронив интригу в этом матче на 50-й минуте. Киммих отпасовал по правому флангу на Мюллера, тот выдал прострел в чужую штрафную вдоль ворот, а Левандовски в падении спокойно переправил снаряд в пустой угол – 3:0. Тут же Роберт мог оформить дубль, но пробивая в касание после прострела, угодил в защитника.

Как и в первом тайме, во втором Нойеру однажды пришлось спасти свою команду от гола. Случилось это на 67-й минуте. После выноса из штрафной с подачи от углового флажка Фрай сходу мощно пробил в дальний угол, но Мануэль Нойер в прекрасном прыжке сумел спасти перевести мяч на угловой.

А точка в матче была поставлена спустя 10 минут. Рибери выбежал из чужой штрафной, отпасовал чуть правее на Киммиха, который выдал мягкую подачу на дальний край на Левандовски, а Роберт головой переправил снаряд в самый угол ворот Адлера – 4:0.

Могла "Бавария" в этот вечер забить и еще. В частности, попадал в штангу Руди, а Коман целил с близкого расстояния, но Адлер в очередной раз сыграл безупречно. Но и 4:0 более чем уверенная победа мюнхенского клуба.

"Бавария" – "Майнц" – 4:0

Голы: Мюллер, 11 – 1:0. Роббен, 23 – 2:0. Левандовски, 50 – 3:0. Левандовски, 77 – 4:0.

"Бавария: Нойер, Рафинья, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 62), Киммих, Видаль (Руди, 72), Коман, Алькантара, Робен (Рибери, 62), Мюллер, Левандовски.

"Майнц": Адлер, Диалло (Муто, 76), Белль, Балогун, Донати, Брозински (Гбамин, 65), Сердар, Фрай, Бласис (Латца, 46), Кайсон, Эцтунали.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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