"Бавария" благодаря хет-трику Левандовски уничтожила "Гамбург" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги состоялись четыре матча. Выделим разгромную победу "Баварии" над "Гамбургом" со счётом 6:0.

"Ганновер" – "Аугсбург" - 1:3

Голы: Грегорич, 26 - 0:1, Сане, 37 - 1:1, Качар, 45 - 1:2, Грегорич, 83 - 1:3.

"Ганновер": Чаунер, Зорг (Швеглер, 46), Сане, Альборноз, Антон, Фоссум, Клаус, Бебу, Тревизан (Караман, 84), Фюллькруг, Харник (Жонатас, 64).

"Аугсбург": Хитц, Шмид (Янкер, 73), Хинтереггер, Макс, Байер (Кордова, 90), Хедира, Грегорич, Каюби, Рихтер (Хеллер, 71), Гу Чжа Чхоль, Качар.



"Герта" – "Фрайбург" - 0:0

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Майер (Дарида, 66), Лустенбергер, Лазаро, Пекарик, Ибишевич (Зельке, 59), Калу (Дуда, 59).

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Гюнтер, Кох, Хаберер, Абраши (Хефлер, 29), Кюблер, Кляйндинст (Кемпф, 90), Петерсен, Хелер (Кат, 68).



"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" - 3:0

Голы: Шульц, 18 - 1:0, Гнабри, 77 - 2:0, Гилавоги, 80 (автогол) - 3:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Акпогума, Фогт, Шульц, Гайгер (Полянски, 43), Рупп, Гнабри, Гриллич (Амири, 78), Кадержабек, Крамарич (Ут, 66).

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Брума, Верхаг, Гилавоги, Реджбецай, Дидави, Базур, Малли (Штеффен, 82), Ориги (Брекало, 42; Димата, 54), Мехмеди.



"Бавария" – "Гамбург" - 6:0

Голы: Рибери, 8 - 1:0, Левандовски, 12 - 2:0, Левандовски, 19 - 3:0, Роббен, 55 - 4:0, Рибери, 81 - 5:0, Левандовски, 90 (пенальти) - 6:0.

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Мартинес, Роббен (Алькантара, 63), Киммих, Рибери, Видаль (Толиссо, 46; Руди, 65), Левандовски, Мюллер.

"Гамбург": Матения, Дикмайер (Яничич, 24), Сакаи, Пападопулос, Дуглас Сантос, Хунт (Джатта, 87), Юнг, Костич, Уолас (Карабуэ, 70), ван Дронгелен, Шипплок.

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