"Бавария" благодаря хет-трику Левандовски уничтожила "Гамбург" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги состоялись четыре матча. Выделим разгромную победу "Баварии" над "Гамбургом" со счётом 6:0.
"Ганновер" – "Аугсбург" - 1:3
Голы: Грегорич, 26 - 0:1, Сане, 37 - 1:1, Качар, 45 - 1:2, Грегорич, 83 - 1:3.
"Ганновер": Чаунер, Зорг (Швеглер, 46), Сане, Альборноз, Антон, Фоссум, Клаус, Бебу, Тревизан (Караман, 84), Фюллькруг, Харник (Жонатас, 64).
"Аугсбург": Хитц, Шмид (Янкер, 73), Хинтереггер, Макс, Байер (Кордова, 90), Хедира, Грегорич, Каюби, Рихтер (Хеллер, 71), Гу Чжа Чхоль, Качар.
"Герта" – "Фрайбург" - 0:0
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Майер (Дарида, 66), Лустенбергер, Лазаро, Пекарик, Ибишевич (Зельке, 59), Калу (Дуда, 59).
"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Гюнтер, Кох, Хаберер, Абраши (Хефлер, 29), Кюблер, Кляйндинст (Кемпф, 90), Петерсен, Хелер (Кат, 68).
"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" - 3:0
Голы: Шульц, 18 - 1:0, Гнабри, 77 - 2:0, Гилавоги, 80 (автогол) - 3:0.
"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Акпогума, Фогт, Шульц, Гайгер (Полянски, 43), Рупп, Гнабри, Гриллич (Амири, 78), Кадержабек, Крамарич (Ут, 66).
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Брума, Верхаг, Гилавоги, Реджбецай, Дидави, Базур, Малли (Штеффен, 82), Ориги (Брекало, 42; Димата, 54), Мехмеди.
"Бавария" – "Гамбург" - 6:0
Голы: Рибери, 8 - 1:0, Левандовски, 12 - 2:0, Левандовски, 19 - 3:0, Роббен, 55 - 4:0, Рибери, 81 - 5:0, Левандовски, 90 (пенальти) - 6:0.
"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Мартинес, Роббен (Алькантара, 63), Киммих, Рибери, Видаль (Толиссо, 46; Руди, 65), Левандовски, Мюллер.
"Гамбург": Матения, Дикмайер (Яничич, 24), Сакаи, Пападопулос, Дуглас Сантос, Хунт (Джатта, 87), Юнг, Костич, Уолас (Карабуэ, 70), ван Дронгелен, Шипплок.
Не пропустите: "Шальке" в гостях одолел "Майнц". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Лента новостей
-
Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Малагой"
-
Жена Месси выложила фото с новорожденным сыном
-
"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"
-
Конте рассказал о травме Рюдигера
-
"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)
-
"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии
-
"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)
-
"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии
-
Кондогбия впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче
-
"Верона" – "Кьево" - 1:0 (обзор)
-
"Верона" взяла верх над "Кьево"
-
"Арсенал" нацелился на итальянского хавбека
-
"Малага" – "Барселона" - 0:2 (обзор)
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|66
|2
|Шальке
|26
|46
|3
|Байер Леверкузен
|26
|44
|4
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|42
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|26
|38
|8
|Аугсбург
|26
|35
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|35
|10
|Штутгарт
|25
|33
|11
|Герта
|26
|32
|12
|Ганновер 96
|26
|32
|13
|Фрайбург
|26
|30
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|26
|25
|16
|Майнц 05
|26
|25
|17
|Гамбург
|26
|18
|18
|Кельн
|25
|17