"Бавария" благодаря хет-трику Левандовски уничтожила "Гамбург" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги

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"Бавария" благодаря хет-трику Левандовски уничтожила "Гамбург" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги состоялись четыре матча. Выделим разгромную победу "Баварии" над "Гамбургом" со счётом 6:0.

"Ганновер" – "Аугсбург" - 1:3

Голы: Грегорич, 26 - 0:1, Сане, 37 - 1:1, Качар, 45 - 1:2, Грегорич, 83 - 1:3.

"Ганновер": Чаунер, Зорг (Швеглер, 46), Сане, Альборноз, Антон, Фоссум, Клаус, Бебу, Тревизан (Караман, 84), Фюллькруг, Харник (Жонатас, 64).

"Аугсбург": Хитц, Шмид (Янкер, 73), Хинтереггер, Макс, Байер (Кордова, 90), Хедира, Грегорич, Каюби, Рихтер (Хеллер, 71), Гу Чжа Чхоль, Качар.


"Герта" – "Фрайбург" - 0:0

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Майер (Дарида, 66), Лустенбергер, Лазаро, Пекарик, Ибишевич (Зельке, 59), Калу (Дуда, 59).

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Гюнтер, Кох, Хаберер, Абраши (Хефлер, 29), Кюблер, Кляйндинст (Кемпф, 90), Петерсен, Хелер (Кат, 68).


"Хоффенхайм" – "Вольфсбург" - 3:0

Голы: Шульц, 18 - 1:0, Гнабри, 77 - 2:0, Гилавоги, 80 (автогол) - 3:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Акпогума, Фогт, Шульц, Гайгер (Полянски, 43), Рупп, Гнабри, Гриллич (Амири, 78), Кадержабек, Крамарич (Ут, 66).

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Брума, Верхаг, Гилавоги, Реджбецай, Дидави, Базур, Малли (Штеффен, 82), Ориги (Брекало, 42; Димата, 54), Мехмеди.


"Бавария" – "Гамбург" - 6:0

Голы: Рибери, 8 - 1:0, Левандовски, 12 - 2:0, Левандовски, 19 - 3:0, Роббен, 55 - 4:0, Рибери, 81 - 5:0, Левандовски, 90 (пенальти) - 6:0.

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Мартинес, Роббен (Алькантара, 63), Киммих, Рибери, Видаль (Толиссо, 46; Руди, 65), Левандовски, Мюллер.

"Гамбург": Матения, Дикмайер (Яничич, 24), Сакаи, Пападопулос, Дуглас Сантос, Хунт (Джатта, 87), Юнг, Костич, Уолас (Карабуэ, 70), ван Дронгелен, Шипплок.  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 26 46
3 Байер Леверкузен 26 44
4 Боруссия Дортмунд 25 42
5 Айнтрахт Франкфурт 25 42
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 25 33
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Фрайбург 26 30
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 26 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 26 18
18 Кельн 25 17
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