"Бавария" благодаря разгрому "Барселоны" установила два клубных рекорда

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"Бавария" благодаря разгрому "Барселоны" установила два клубных рекорда

Восемь забитых голов в ворота "Барселоны" позволили "Баварии" обновить сразу два рекорда результативности.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы превзошли клубное достижение по количеству голов за один розыгрыш Лиги Чемпионов (39).

Однако это ещё не всё. Также "Бавария" установила новый рекорд по числу забитых мячей за отдельно взятый сезон.

В кампании 2019/20 "ротен" уже поразили ворота своих соперников 155 раз - больше в истории клуба не было никогда.

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