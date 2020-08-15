"Бавария" благодаря разгрому "Барселоны" установила два клубных рекорда
Восемь забитых голов в ворота "Барселоны" позволили "Баварии" обновить сразу два рекорда результативности.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы превзошли клубное достижение по количеству голов за один розыгрыш Лиги Чемпионов (39).
Однако это ещё не всё. Также "Бавария" установила новый рекорд по числу забитых мячей за отдельно взятый сезон.
В кампании 2019/20 "ротен" уже поразили ворота своих соперников 155 раз - больше в истории клуба не было никогда.
Не пропустите: Флик прокомментировал историческую победу "Баварии" над "Барселоной". | http://soccernews.ru
главное
-
Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко
-
Месси снова задумался об уходе из "Барселоны"
-
"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов
-
АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона
-
Когда Месси больше не помощник: "Бавария" нанесла "Барселоне" самое унизительное поражение в истории - виноваты не игроки, и даже не тренер
Лента новостей
-
ЦСКА согласовал условия контракта с бразильским защитником
-
"Бавария" благодаря разгрому "Барселоны" установила два клубных рекорда
-
3
Президент "Барселоны" Бартомеу отказался уходить в отставку
-
ЦСКА мощно ответил на троллинг "Тамбова"
-
Роналду позвал Бензема в "Ювентус"
-
"Интер" хочет вернуть Перишича
-
Джикия исключил свой уход из "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" презентовал новую гостевую форму
-
Более трети пасов Суареса в матче с "Баварией" - розыгрыш мяча с центра поля
-
Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко
-
1
Месси снова задумался об уходе из "Барселоны"
-
"Тамбов" потроллил ЦСКА перед очным матчем
-
Впервые за 13 лет в полуфиналах Лиги Чемпионов не будет испанских команд
-
1
"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов
-
1
АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона
-
Гризманн впервые в карьере остался в запасе на матч плей-офф Лиги Чемпионов
-
1
Когда Месси больше не помощник: "Бавария" нанесла "Барселоне" самое унизительное поражение в истории - виноваты не игроки, и даже не тренер
-
Тренер "Лиона" оценил шансы своей команды пройти "Манчестер Сити"
-
1
Экс-игрок "Барселоны": "Месси может разозлиться и уйти"
-
В полуфиналах Лиги Чемпионов сыграют команды трёх немецких тренеров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20