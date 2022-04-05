"Бавария" близка к подписанию Мазрауи

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"Бавария" близка к подписанию Мазрауи

Фото: твиттер Мазрауи\Автор неизвестен

"Бавария" близка к тому, чтобы перехватить одну из приоритетных трансферных целей "Барселоны" - защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, "Бавария" очень близка к подписанию Мазрауи. Источники на переговорах подтверждают, что сделка не закрыта, но находится в очень продвинутой стадии.

Отмечается, что "Барса", которая все еще находится в гонке, теряет позиции. Игрока всегда больше привлекал каталонский клуб, но немецкий проект действительно может выиграть.

Напомним, что контракт марокканца с "Аяксом" истекает в конце нынешнего сезона.

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