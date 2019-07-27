"Бавария" близка к покупке молодого португальца

Хавбек "Бенфики" Гонсало Рамос близок к переходу в "Баварию".

Как сообщает Record, борьбу за 18-летнего португальца ведут многие европейские клубы. Однако фаворитом является именно мюнхенский клуб.

В прошлом сезоне Рамос провел 12 матчей за вторую команду "орлов", в которых отметился двумя голами.

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